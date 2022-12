Stonoga zapowiada nową federację i jakość we freak fightach. Obiecuje, że "pozbędzie się plebsu"

Jak podkreśla Stonoga: tu "nie będzie miejsca dla udawanych legionistów czy byle frajerów". Przeciwnie - zamierza pokazać młodzieży, "jak wygląda prawdziwy sport". W związku z tym planuje zapraszać do oktagonu nie influencerów, a osoby uboższe, z biedniejszych domów. Nie mam zielonego pojęcia, czy podobny projekt ma rację bytu i czy rzeczywiście dojdzie do skutku (a jeśli tak, to czy wzbudzi wymagane zainteresowanie), nie mogę jednak odmówić Stonodze uporu i pomysłowości w kreowaniu kolejnych inicjatyw, którym przyświeca w teorii szlachetna idea. Czas pokaże.