Najrzadsze buty Nike wracają. Wyprodukowano tylko dwie pary, jedną z nich sprzedano za cenę samochodu

Sandy wchłonął w to środowisko i zaczął je dogłębnie badać, rozmawiając z ludźmi, czytając magazyny, oglądając filmy. Najprościej mówiąc – stał się największym fanem tej kultury. Postanowił zainwestować przede wszystkim w ludzi i w oddolne inicjatywy związane ze skateshopami – wiedząc, że model butów Dunk, oryginalnie przeznaczony do jazdy na deskorolce, ma ogromną wartość kolekcjonerską, chciał, by był sprzedawany wyłącznie w skateshopach, co pozwoliłoby je dofinansować. Bodecker zmierzał do tego, aby traktować skateboardzistów w sposób analogiczny do tego, jak Nike traktuje najlepszych sportowców, którym dedykowane są ich produkty. Wspominany jest jako wizjoner, superbohater i marzyciel. Po długiej walce z rakiem zmarł w 2018 roku.