Dzieci Leonarda Cohena chcą walczyć o majątek ojca. Szykuje się sprawa w sądzie

Jak podkreśla "New York Post" adwokat dzieci Cohena, Adam Streisand ma posiadać niezbity dowód na to, iż dokumenty podpisane przez Roberta Kory'ego przed laty są sfałszowane. Opiekę nad majątkiem i dziedzictwem Cohana mieli tak naprawdę sprawować dzieci zmarłego gwiazdora oraz jego była ukochana - Anjani Thomas. Sfałszowano umowę powierniczą, aby obrabować dzieci Leonarda z fortuny i dziedzictwa ich ojca - powiedział w rozmowie z "New York Post" Adam Streisand. Co na to sam Robert Kory? Mężczyzna stanowczo zaprzeczył stawianym mu zarzutom, podkreślając, że doniesienia, jakoby jakiekolwiek dokumenty były fałszowane, są kompletną bzdurą.