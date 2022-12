Katarzyna Figura wróciła z przytupem w filmie o stanie wojennym. Aktorka opowiedziała nam o swojej przemianie

Katarzyna Figura do roli Marianny przeszła dużą metamorfozę. Wizerunek jej bohaterki jest bardzo inny, od tego, który na co dzień prezentuje nam gwiazda. Jej Marianna ma siwe, dłuższe włosy, nie ma makijażu, nosi szarobure ubrania, ciężkie obuwie. Aktorka zawsze szuka autentyczności w swoich postaciach. Sama nawet zachęcała charakteryzatorów, aby jeszcze bardziej podkreślili w jej wyglądzie to, ile w życiu musiała przejść jej bohaterka. Moimi włosami w pierwszej kolejności zajęła się kreatorka i stylistka fryzur Jaga Hupało, z którą współpracuję od lat. Jak tylko zobaczyłam w lustrze tę postać, to było to. Miałam też wypisaną na twarzy pewną surowość i gniew, ze względu na to, co dzieje się w życiu mojej bohaterki - mówi aktorka.