J.K. Rowling śmieje się z cancel culture. Mówi, że nikt jej nie anulował

Na książkach o Harrym Potterze wychowało się całe pokolenie. Swego czasu każdy, kto wypowiedziałby się źle na temat ich autorki, spotkałby się ze społecznym ostracyzmem. Tak było do 2020 roku. Wtedy bowiem J.K. Rowling opublikowała tweeta, który został uznany za transfobiczny. Potem przyszły kolejne utrzymane w podobnym tonie posty i wpis na blogu. Powiedzieć, że opinia publiczna się od pisarki odwróciła, to jak nic nie powiedzieć.



Od wypowiedzi J.K. Rowling odcięła się część aktorów grających w adaptacjach jej książek, a lewicowi aktywiści mocno pisarkę skrytykowali. Ba, ci ostatni wysyłali jej nawet groźby śmierci, w tym podłożenia bomby pod jej rezydencję. Zorganizowano nawet akcję palenia jej książek i ją anulowano. Wydawało się, że to już koniec autorki. Jakim więc cudem wciąż aktywnie uczestniczy w życiu publicznym, a Warner Bros. Discovery chce z nią robić kolejne filmy osadzone w świecie Harry'ego Pottera?