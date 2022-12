Jeśli całym sercem kochałeś jakiś film, to Disney pewnie zrobi z niego serial. To nowa strategia serwisu

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Disney do perfekcji opanował sztukę eksploatowania swoich własności intelektualnych. I nie chodzi tu nawet o uniwersa pokroju "Gwiezdnych wojen" czy Marvela, które za sprawą kolejnych filmów i seriali rozrastają się w ekspresowym tempie. Myszka Miki lubi bowiem też powracać do swoich starych, przedawnionych, bądź tylko zakurzonych tytułów. Do tej pory odkurzała je za sprawą aktorskich remake'ów klasycznych animacji (ostatnio "Pinokio"). Teraz znalazła na to nowy sposób.



Od stworzenia Disney+ wytwórnia ostro inwestuje we własne seriale. I to właśnie w nich dopatrzyła się nowego opakowania dla filmów, do których prawa posiada. Nadaje im w ten sposób drugie życie. W dodatku robi to całkiem dobrze. Przykład? Pamiętacie "Willow"? No ba. Co prawda produkcja nie była hitem komercyjnym w czasie swojej premiery, ale od tamtej pory tyle razy leciała w telewizji, że wszyscy znamy ją na pamięć. Teraz na wspomnianej platformie możemy zobaczyć jej odcinkowy sequel.