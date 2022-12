Nawet jeśli nie lubicie "Avatara", to i tak idźcie do kina na "Istotę wody"

Jeśli z jakichś przyczyn liczyliście, że "Avatar: Istota wody" okaże się filmem rewolucyjnym (w dowolnej materii), z pewnością poczujecie się rozczarowani. Druga odsłona cyklu Pandory to, pisząc kolokwialnie, "jedynka" na sterydach - dłuższa, zdecydowanie bardziej efektowna, niewątpliwie piękniejsza i bardziej rozbudowana, ale nie aspirująca do miana obrazu przełomowego. Jeśli zatem wasze oczekiwania były nieco bardziej racjonalne, powinniście spędzić w kinie całkiem przyjemne 192 minuty. To - tylko i aż - udany, naprawdę solidny sequel, który niczym was nie zaskoczy, ale dostarczy wszystko to, co najlepsze w oryginale - i jeszcze więcej.



W "Istocie wody" Sully wraz z Neytiri i gromadką dzieci (Neteyam, Lo'akiem, Tukiem oraz zaadoptowaną Kiri) zostają zmuszeni do opuszczenia swojego leśnego klanu. Ich obecność może ściągnąć na Lud wielkie zagrożenie. Zgadza się: Ludzie Nieba powrócili i zamierzają spacyfikować niebezpiecznych tubylców oraz dorwać tego, który może pokrzyżować ich plany. Bohaterowie szukają schronienia w oceanicznym klanie Metkayina, który znacząco różni się od Omatikaya. Wdrożenie się w nową codzienność i odmienne zwyczaje zajmie im trochę czasu. Niestety, nawet tam nie będą mogli czuć się bezpieczni.



Choć w filmie nie brakuje znanych twarzy, a narratorem opowieści pozostaje Jake, Cameron stopniowo wysuwa na pierwszy plan młodsze pokolenie - potomków przybysza z gwiazd. W sequelu "Avatar" stał się pełnoprawną opowieścią o rodzinie - niekoniecznie połączonej więzami krwi, ale również tej międzygatunkowej, międzyplanetarnej, ba, nawet metaforycznej. Twórca przygląda się jej z czułością.



Dywagacjom na temat wzlotów i upadków, jasnych i ciemnych stron tych najbliższych relacji towarzyszy znany z "jedynki" proekologiczny manifest. Cameron sięga po wszystkie dostępne środki, by wyeksponować swoją miłość do przyrody, tym razem przede wszystkim do tajemniczych i hipnotyzujących swym pięknem głębi oceanów. Reżyser jeszcze głośniej niż wcześniej wykrzykuje swoje obawy, jeszcze bardziej otwarcie opowiada o lękach przed zagładą fauny i flory. Rozumiem go. Jest się czego obawiać.