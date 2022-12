Nie żyje Angelo Badalameni. W wieku 85 lat zmarł amerykański kompozytor, który przez wiele lat współpracował z Davidem Lynchem. To właśnie on jest odpowiedzialny za piękną i niepokojącą muzykę do kultowego serialu "Twin Peaks". W jednym z wywiadów Badalameni tłumaczył, jak powstał jeden z najsłynniejszych motywów muzycznych przewodnich - "Laura Palmer's Theme" i jak na stworzoną przez niego muzykę zareagował David Lynch.