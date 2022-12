"Wiedźmin: Rodowód krwi" to przygodówka rodem z lat 90. Z Sapkowskim nie ma nic wspólnego

To paradoksalne, że właściwie wszystko, co najmocniej wiązałoby tę opowieść z uniwersum Sapkowskiego, dostaje tak mało czasu ekranowego lub zdaje się zupełnie oderwane od oryginału. Koniunkcja Sfer to minuta akcji, a pierwszy wiedźmin (jego/jej tożsamości nie zdradzę) okazuje się opętanym żądza zabijania Hulkiem (porównanie nieprzypadkowe - szał zabijania pierwszego mutanta hamuje... piosenka). O wspomnianych wyżej cechach charakterystycznych świata przedstawionego w prozie Sapkowskiego - o atmosferze nie wspominając - możecie całkiem zapomnieć. Gdyby pozmieniać część nazw własnych, ta zamknięta historia mogłaby stanowić w pełni autonomiczny miniserial fantasy (na który, swoją drogą, nie wykosztowano się zanadto - a przynajmniej nie w zauważalny sposób).



Islandzkie plenery robią robotę, ale poza tym "Rodowód" cierpi na przypadłość dwóch pierwszych sezonów "Wiedźmina" - wydaje się, pisząc delikatnie, bardzo skromny. Nieco za bardzo. CGI, scenografie i kostiumy momentami wyglądają - wybaczcie słownictwo - biednie i tanio. Projekty elfich budowli przywodzą z kolei na myśl budowle nadrozwiniętych cywilizacji obcych, które wizualnie diabelnie gryzą się z resztą architektury. A same elfy... cóż, od ludzi nie różnią się zupełnie, ale to zupełnie niczym, poza spiczastymi uszami.



Twórcy zorientowali się natomiast, że warto raz jeszcze sięgnąć po postać barda (tu: bardki) i napisać jakiś szlagierowy numer. Nie wiem, czy ten marketingowy chwyt sprawdzi się i tym razem, ale śpiewany przez Sophię Brown utwór "Stay with me, oh, lover" powraca w serialu kilkakrotnie. I dobrze, bo to naprawdę fajny utwór - zresztą, cały soundtrack Beara McReary'ego wypada, jak to zwykle u niego, naprawdę nieźle. Szkoda, że to jedyny element nowego "Wiedźmina", który wyróżnia się na tle podstarzałych przeciętniaków fantasy z niskim budżetem i wtórną fabułą. Fani "Wiedźmina" nie mają tu czego szukać.



Wiedźmin: Rodowód krwi - premiera 25 grudnia na platformie Netflix.