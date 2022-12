Wpatrywał się we mnie przez dłuższą chwilę. Później powiedział: "No dalej, przestań być taką c*pą, ok?" - powiedział do Emily. Co ciekawe, te słowa podziałały pozytywnie na Blunt. Aktorka najwyraźniej nie spodziewając się takiej rady, zareagowała na nią po prostu śmiechem. Mimo że za namową Toma Emily wzięła się w garść, to jednak podczas pracy na planie "Na skraju jutra" aktorka uszkodziła sobie obojczyk oraz żebra. W tym samym wywiadzie opowiedziała, że do dziś odczuwa jeszcze skutki ciężkiej pracy na filmowym planie.