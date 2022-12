Warner ma dość praktyk Netfliksa. Zakręca platformie kurek z serialami

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



"Sandman", "Ty" czy "Łasuch" - wszystkie te tytuły zrealizowało Warner Bros. Television. I chociaż Warner Bros. Discovery ma własną platformę streamingową, na HBO Max ich nie znajdziemy. Trafiły one bowiem na Netfliksa. W ten sposób wytwórnia mogła czerpać z nich zyski, jednocześnie nie płacąc za wprowadzenie i utrzymanie ich w swojej usłudze, ani tym bardziej nie zawracać sobie głowy takimi rzeczami jak marketing.



Zasady zabawy są proste: Netflix dostaje gotowy serial, wypuszcza go, a po 18 miesiącach, góra dwóch latach płaci wytwórni jej działkę. Tak to wygląda już od kilku lat. Po zamówieniu przez serwis 2. sezonu "Sandmana" umowie z platformą przyjrzał się szef Warner Bros. Discovery. David "kasuję gotową "Batgirl"" Zaslav nie jest z niej zadowolony.