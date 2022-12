Wiemy, z czym zmierzy się Jon Snow. HBO, masz moją uwagę

Jak mówił sam Martin, nazwiska scenarzystów i showrunnerów są mu znane od dawna, ale nie może ich jeszcze zdradzić. Co ciekawe, tę ekipę również zgromadził Harrington. "To jego własna ekipa i są świetni!" - zdradził pisarz.



Serial o roboczym tytule "Snow" to jeden z kilku rozwijanych w uniwersum "Pieśni Lodu i Ognia" seriali. Poza tym mówi się o produkcjach takich jak "Ten Thousand Ships" (scenariusz: Amanda Segel), "Sea Snake"/"Nine Voyages" (scenariusz: Bruno Heller) oraz "The Hedge Knight/Knight of the Seven Kingdoms" (scenariusz: Steve Conrad). Wciąż nie mamy pewności, czy każdy z nich zostanie ostatecznie zrealizowany.



Co ciekawe, w ostatnich dniach na oficjalnym kanale HBO na YouTube pojawił się materiał pt. "Podróż Jona Snow". To dość dziwny moment na publikację wideo o postaci z serialu zakończonego trzy lata temu, tym bardziej, że obecnie na tapecie większości widzów jest raczej znakomity "Ród smoka". Być może to początek podgrzewania atmosfery przed startem produkcji?