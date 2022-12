3 mln użytkowników szuka miesięcznie rozrywki na eBilet. Łakniemy doznań nawet za wyższą cenę

Wspólne biuro, nowa, nowoczesna identyfikacja wizualna i dodanie Powered by Allegro do logotypu to kolejny krok w kierunku umacniania synergii z Grupą Allegro. W II kwartale 2022 eBilet przyczynił się do zwiększenia dynamiki wzrostu GMV Grupy o 1,3 punktu procentowego. W kwartale III było to 0,5 punktu. Chcemy, by nasi klienci kojarzyli zakupy na eBilet z wygodą i bezpieczeństwem, które są naszymi wspólnymi wartościami w Grupie Allegro. W przyszłości będziemy jeszcze mocniej rozwijać synergie w zakresie przedsprzedaży na topowe wydarzenia i zniżek dla Smartowiczów, merchu artystów, szybkich dostaw, nowoczesnych usług w tym usług finansowych

- mówi Edyta Sidwa, prezeska eBilet.