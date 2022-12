"Avatar" - streszczenie. Co trzeba wiedzieć przed seansem "Avatar: Istota wody"?

Do kin wchodzi właśnie „Avatar 2” z podtytułem „Istota wody”. Planujesz seans, chociaż po kilkunastu latach czekania już niewiele pamiętasz z pierwszego „Avatara”, a do tego nie masz za bardzo czasu, żeby go ponownie obejrzeć? No to dobrze się składa, bo przygotowaliśmy krótkie streszczenie fabuły najgłośniejszego filmu Jamesa Camerona.