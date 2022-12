Na grudzień Netflix przybrał biało-czerwone barwy. To nie koniec polskich premier na platformie

"Jeszcze przed świętami" jest zupełnie inne niż "Pewnego razu na krajowej jedynce". To przecież świąteczna komedia romantyczna, w której kurierka i uprzejmy klient śpieszą się, aby dostarczyć wysłane prezenty na czas. No dobra, nie jest to zbyt odkrywcze. Z ciepłym kakao komponuje się jednak znakomicie. A jeśli i tak stwierdzicie, że to nie dla was, możecie zacząć powoli szykować się do kolejnej polskiej premiery na Netfliksie.