Na Disney+ wpada świetna kryminalna komedia z mistrzowską obsadą. Sprawdźcie, nie pożałujecie

Wśród wielu filmowych i serialowych nowości na Disney+ szczególną uwagę polecam zwrócić na film, który wpadnie do oferty już 14 grudnia. Nie jest to przykład arcydzieła, na którego cześć śpiewa się peany i o którym można się rozpisywać godzinami. Przeciwnie, to obraz stosunkowo prosty i dość oszczędny w środkach, za to wspaniale zagrany i pierwszorzędnie samoświadomy.