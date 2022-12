Jedno z największych zaskoczeń zeszłego roku już w HBO Max! Co jeszcze wpadło do oferty?

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Na HBO Max wpadło w tym tygodniu mnóstwo filmowych i serialowych nowości, a my jak co tydzień sprawdzamy, na które tytuły warto zwrócić uwagę. Lista premier ostatnich i nadchodzących dni prezentuje się naprawdę solidnie (jak to często pod koniec roku bywa), postanowiłem jednak wyłonić jedną, wyjątkowo godną uwagi.



Był sobie taki film, którego zwiastuny zapowiadały najtańszą, najbardziej przesłodzoną i najleniwiej przepisaną adaptację sztuki "Cyrano de Bergerac". Gdy wreszcie nadszedł dzień premiery, widzowie i dziennikarze zbierali szczęki z podłogi.