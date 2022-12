Nareszcie mój ulubiony film roku online. Podbija listę Amazon Prime Video

Na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na Amazon Prime Video w naszym kraju niepodzielnie od dłuższego czasu króluje "Peryferal". Na nieco dalszych miejscach doszło jednak do przewrotu. Pojawiły się na nich nowe filmy. W dodatku bardzo dobre. Jeden przytłoczy was swoim dusznym klimatem, a drugi... zabierze w podróż po szalonym multiwersum.



Ja wiem, że był "Spider-Man: Bez drogi do domu". Widziałem też "Doktora Strange'a 2". Tak, Marvel całkiem zgrabnie otworzył swoje multiwersum. Ale skoro już mówimy o tego typu narracjach, to nic nie może się równać z tym, co zrobili Dan Kwan i Daniel Scheinert - duet znany jako Daniels. Ich "Wszystko wszędzie naraz" to bez wątpienia jeden z najlepszych filmów tego roku.