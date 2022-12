W "Pinokiu" od Netfliksa są wilki dwa. Jeden was przerazi, drugi rozbawi

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



"Pinokio" od Guillermo del Toro wygląda dokładnie tak, jak sobie wyobrażacie, że wyglądałby "Pinokio" od Guillermo del Toro. Jest więc fantastycznie i przerażająco. Zachwycająco i dziwacznie. Poważnie, ale rozrywkowo. Meksykański twórca tłumaczy bowiem ukochaną przez wszystkich powieść Carlo Collodiego na język własnych obsesji. Filtrując oryginał przez swoją wrażliwość, nie boi się drastycznie w niego ingerować. Jest to pierwsza animacja poklatkowa w jego dorobku, ale na stołku reżyserskim wspierał go o wiele bardziej doświadczony w temacie Mark Gustafson. Razem nadali znanej nam historii zupełnie nowego wymiaru, przerabiając jej magię na swoją modłę.



Już na samym początku zauważycie, że macie do czynienia ze znajomą historią, ale wyda się ona wam całkowicie obca. Del Toro i Gustafson głośno mówią bowiem o rzeczach, które w oryginale i jego licznych adaptacjach wypowiadano co najwyżej szeptem. Widzimy bowiem jak modelowy obywatel Włoch Geppetto wraz z równie modelowym synem Carlem pracuje w kościele nad figurą Jezusa na krzyżu. Pewnego dnia dochodzi jednak do przypadkowego zbombardowania wioski, w wyniku czego dziecko ginie. Twórcy zaczynają więc eksplorować temat żalu po stracie kogoś bliskiego. Ten wątek będzie się przewijał przez cały film.