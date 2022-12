Tyle było krzyku i protestów, a dokument o Harrym i Meghan wypadł po prostu blado

Miłosna historia opowiedziana jest na nowo, z większymi szczegółami i większą ilością materiałów archiwalnych: zdjęć czy wideo ze wspólnego życia książęcej pary Sussexów. Jak to w tego typu dokumentach bywa, wypowiedzi Meghan i Harry'ego dopełnione są komentarzami ich znajomych, rodziny, zaprzyjaźnionych w przypadku Meghan, aktorów z serialu "W garniturach". W dokumencie o Meghan i Harrym widzowie lawirują między współczesnością, materiały zostały nagrywane między 2020, a latem 2022 roku, ale też przeszłością.Bo w międzyczasie przyglądamy się dorastaniu Harry'ego na oczach świata, walce z natrętnymi paparazzi, którzy czyhają na każdym kroku, aby tylko ustrzelić fotkę komuś z rodziny królewskiej. Harry poświęca w filmie miejsce swojej ukochanej mamie - księżnej Dianie i jest przekonany, że gdyby żyła, to na pewno polubiłaby się z jego żoną - Meghan. Mogłyby ze sobą konie kraść - mówi 38-letni Harry. Porównuje też Meghan do swojej matki, podkreślając, że żona ma tyle samo empatii, dobra i ciepła w sobie, co Diana.