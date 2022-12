36-letnia artystka opublikowała na swoim Tik Toku nagranie, na którym wykonuje charakterystyczny taniec Wednesday Addams z serialu Netfliksa. Gaga powtórzyła ruchy Wednesday. Widać też mocną inspirację jej stylówką oraz fryzurą. Bloody Wednesday - podpisała taneczne nagranie Lady Gaga. Wideo w krótkim czasie podbiło serca ludzi i obejrzało go aż dwa miliony osób. Pod tanecznym wideo nie zabrakło komentarzy zachwyconych fanów, również tych z Polski. To, że mogłem to zobaczyć, to nic innego, jak sam zaszczyt w najczystszej postaci - napisał jeden z polskich fanów. Ikona, jesteś cudowna - piali z zachwytu wielbiciele amerykańskiej artystki.