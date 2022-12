Nick Carter z Backstreet Boys pozwany za gwałt na fance

Prawnik Boysów twierdzi, że Ruth od last jest manipulowana w taki sposób, by składać fałszywe oskarżenia. Podkreśla, że zarzuty zmieniały się już wielokrotnie na przestrzeni czasu. "Nikt nie powinien dać się zwieść chwytowi prasowemu zaaranżowanemu przez oportunistycznego prawnika. Nie mamy wątpliwości, że sądy szybko zdadzą sobie z tego sprawę" - tłumaczy Holt.



Shannon Ruth złożyła już pozew - i to wraz z trzema innymi kobietami, których nazwiska nie trafiły do mediów, a które również zarzucają wokaliście napaść na tle seksualnym. W dokumentach dotyczących sprawy można znaleźć informacje o tym, że Carter zwabił dziewczynę do autokaru po koncercie w mieście Tahoma. Tam podał jej drinka z alkoholem i pomimo stanowczej odmowy zaciągnął do łóżka. Dziewczyna po całym zajściu miała być cała posiniaczona, a co więcej - zarażona HVP, czyli wirusem przenoszonym głównie drogą płciową. Wcześniej Ruth była dziewicą.