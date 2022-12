3. sezon "Wiedźmina" będzie wierniejszy książkom? Showrunnerka zapewnia, że słucha fanów

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Showrunnerka "Wiedźmina" słucha fanów. Lauren Hissrich zapewniała o tym podczas promocji zmierzającego na platformę Netflix "Rodowodu krwi", kiedy to odnosiła się do inby wokół odejścia Henry'ego Cavilla z serialu. Teraz poszła nawet o krok dalej. Postanowiła bowiem wdać się w dyskusję z internautami na Instagramie.



Nieznane są kulisy odejścia Henry'ego Cavilla z "Wiedźmina". Nie brakuje jednak uzasadnionych domysłów, że aktor nie mógł dogadać się ze scenarzystami serialu, bo nie chcieli oni, aby Geralt był wierniejszy swojemu pierwowzorowi z książek Andrzeja Sapkowskiego. I to właśnie odejścia od literackiego kanonu stały się głównym tematem komentarzy w mediach społecznościowych Lauren Hissrich.