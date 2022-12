Polskie filmy mają szansę na Oscary. Czy przełamią złą passę naszych twórców?

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Z Oscarami mamy nie najlepszą relację. Nie, żebyśmy nie mieli na swoim koncie statuetek. Na przestrzeni niemal wiekowej historii nagród Amerykańskiej Akademii udało nam się ich kilka zdobyć. Januszowi Kamińskiemu to nawet dwukrotnie, ale otrzymał je za zdjęcia do filmów Stevena Spielberga - "Lista Schindlera" i "Szeregowiec Ryan".



Jeśli chodzi o polskie produkcje, to też kilka razy udało im się triumfować. Największy sukces na tym polu osiągnęliśmy w 2015 roku, kiedy to Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego (dzisiaj: najlepszy film międzynarodowy) otrzymała "Ida" Pawła Pawlikowskiego. Od tamtej pory w tej właśnie kategorii tylko dwukrotnie udało nam się zdobyć nominację. Czy w tym roku przełamiemy złą passę?