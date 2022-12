Polacy w obliczu wezwań do wojska pytają: "i gdzie to równouprawnienie?"

Po spowodowanej pandemią przerwie Wojsko Polskie wznawia obowiązkowe ćwiczenia dla rezerwistów. Wezwania do wojska może otrzymać nawet 200 tys. osób, które w ciągu 14 dni od otrzymania pisma powinny się zgłosić do przypisanych jednostek. Pisząc "osób", mam rzecz jasna na myśli mężczyzn - żołnierzy rezerwy, którzy nie ukończyli jeszcze 50 lat w przypadku szeregowych oraz 60 lat w przypadku podoficerów i oficerów. "Obowiązkowe" w tym kontekście oznacza, że unikanie lub niestawienie się do jednostki wojskowej we wskazanym terminie podlega grzywnie, a nawet karze pozbawienia wolności. Wszyscy powołani otrzymają rekompensatę z tytułu nieobecności w pracy (szeregowy: 117,13 zł za dzień).



Przyczyną chęci zwiększenia liczebności naszego wojska jest fakt, że rezerwiści się starzeją. Większość z nich jest już w wieku 50-60 lat; w latach 2009–2012 nie wezwano ani jednego. Nastał czas, że mężczyźni, dla których do tej pory tego typu "zaproszenie" wydawało się czymś wręcz abstrakcyjnym, teraz czują się zaniepokojeni. Umówmy się: w rzeczywistości mało kto ma ochotę rzucać wszystko i zasuwać na ćwiczenia z karabinem w ręku, niezależnie od tego, jaki ma stosunek do wojska, wojny i oddawania życia za ojczyznę.