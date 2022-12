Ludzie tego potrzebują, pod takim kątem, że choć znamy angielski, to jednak w piosenkach jest on na tyle niezrozumiały, aby go łapać w locie. Dlatego uznałem, że warto to robić, na początku, tak po prostu. Pierwsze tłumaczenie to była piosenka David Getty "Titanium". To tłumaczenie dało mi kilka tysięcy odsłon na Tik Toku, co niesamowicie mi się spodobało. Piosenka z lektorem to jest w ogóle taki twór, który powstał na antenie Radia Zet , gdzie Stanisław Olejniczak czytał piosenki. Zawsze podkreślam, że te moje tłumaczenia piosenek są inspiracją, bo to nie jest mój autorski pomysł

wyjaśnia Hamek.