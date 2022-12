Wraca "Korona królów". TVP pokaże specjalny odcinek serialu

"Korona królów" emitowana była w TVP od 2018 do 2020 roku. Serial "Korona królów. Jagiellonowwie" powróci już niebawem do Telewizji Polskiej. Przedsmak tego, co wydarzy się w serialu widzowie dostaną już w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Właśnie wtedy wyemitowany zostanie specjalny odcinek "Korony królów". Z kolei premierowe odcinki serialu będzie można oglądać na antenie TVP od 2 stycznia, od poniedziałku do środy, o godzinie 20.30. Serial będzie liczyć 125 odcinków.