Gal Gadot może stracić rolę Wonder Woman. Trzęsienie ziemi w DC

Według doniesień wspomnianego portalu odłożenie "Wodner Woman 3" na półkę, to dopiero wierzchołek góry lodowej planowanych zmian w kinowym uniwersum DC. Ma być bowiem początkiem końca superbohaterów skompletowanych przez Zacka Snydera do jego "Ligi Sprawiedliwości". Oznacza to, że "Człowiek ze stali 2" z Henrym Cavillem może nie powstać, a wraz z "Zaginionym królestwem" Jason Momoa pożegna się z rolą Aquamana.