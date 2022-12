Później padło jeszcze kilka wąsatych aluzji o pokusach, kwitowanych rubasznym śmiechem. Cezary Żak, ceniony aktor i amator palenia śmieci (wybaczcie złośliwość, uwielbiam Cezarego Żaka), dołączył do grona rechoczących jegomości, którzy muszą sprowadzać dowcip do seksualizacji nastolatek. Szkoda. Choć nie ukrywam, że wpadka pana Żaka razi mnie znacznie mniej, niż majacząca już na horyzoncie linia obrony aktora, oparta na fundamencie: "powiedział to, co i tak każdy myśli, tylko boi się przyznać". Rzecz w tym, że to oczywista bzdura.