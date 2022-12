Celine Dion przez chorobę nie może śpiewać. Przełożyła trasę koncertową

Od długiego czasu zmagałam się z wieloma problemami. To dla mnie naprawdę trudne, gdyż muszę się z tym wszystkim mierzyć oraz o tym opowiadać. Niedawno zdiagnozowano u mnie bardzo rzadką chorobę neurologiczną. Nazywa się ją zespołem sztywnego człowieka. Zapada na nią jedna osoba na milion - tłumaczy Celine w instagramowym wideo. 54-letnia artystka zdradziła, że choroba usztywnia jej mięśnie i powoduje skurcze, przez co trudno jej śpiewać. Jak dodała Celine, zdiagnozowana choroba utrudnia jej również codzienne funkcjonowanie. Wpływa ona na moje codzienne funkcjonowanie i powoduje trudności w chodzeniu, a także nie pozwala mi śpiewać tak, jak do tej pory - mówi Dion.