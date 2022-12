Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Od końca października użytkownicy HBO Max na całym świecie zadają sobie jedno pytanie: kto zginął w 2. sezonie "Białego Lotosu"? Za nami sześć odcinków nowej odsłony popularnej antologii serialowej, a przed nami - jej finał. W końcu poznamy wszystkie odpowiedzi i dowiemy się kto, dlaczego i przez kogo trafił do plastikowego worka.



Jak to już w sequelach bywa, w 2. sezonie "Białego Lotosu" stawka jest wyższa niż w poprzedniej odsłonie serialu. Tym razem nie będziemy mieli do czynienia z jedną śmiercią. Na początku pierwszego odcinka usłyszeliśmy bowiem, że trupów jest... kilka. Ile dokładnie? To też się dopiero okaże.