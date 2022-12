W latach 90. to mógłby być hit. Netflix dał nam opowieść o zemście po włosku

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



"Nazywam się Vendetta", włoski film Netfliksa w reżyserii Cosimo Gomeza, to - jak można wywnioskować z tytułu - historia o zemście. Jedna z tych w mdląco wtórnym wydaniu, podążająca wyłącznie najbardziej przetartymi ścieżkami i nie zadająca sobie trudu, by zaskoczyć czy choć trochę zaangażować.



Gdy Sofia łamie jeden z najważniejszych zakazów, jakie postawił jej ojciec - robi mu zdjęcie z ukrycia i publikuje je w sieci - skutkuje to brutalnym morderstwem matki i wuja dziewczyny. Wówczas poznaje ona mroczną przeszłość taty, członka kalabryjskiej N'dranghety. We dwoje zaplanują krwawą i bezlitosną zemstę.