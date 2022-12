Dziwi was polskie młodzieżowe słowo roku? W Wielkiej Brytanii wygrał "Tryb goblina"

Zwycięską frazą została goblin mode, czyli tryb goblina. Oksfordzkie Słowo Roku, wybrane w publicznym głosowaniu to wyrażenie, które dobrze odzwierciedla klimat, nastrój ludzi w kontekście społecznym w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jak donosi Oxford University Press tryb goblina jest terminem slangowym, używanym w takich wyrażeniach, jak in goblin mode w trybie goblina czy to go goblin mode, przejść w tryb goblina. To taki rodzaj zachowania, które może być bezkrytycznie samolubne, zazwyczaj w sposób odrzucający normy czy oczekiwania społeczne. W pierwszej trójce znalazły się też takie słowa jak metaverse oraz "#IStandWith".