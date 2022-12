Sukces "Wednesday" nie wziął się znikąd. Tak wygląda historia "Rodziny Addamsów"

W 1977 roku pojawił się jeszcze special "Halloween with the New Addams Family" (niech was to "new" w tytule nie zmyli, do swoich ról z oryginalnego sitcomu powróciła tu znaczna część głównej obsady). Prócz tego nikt nie był zainteresowany kolejnymi adaptacjami komiksów Charlesa Addamsa. Aż do 1991 roku. Na początku ostatniej dekady XX wieku doszło do przełomu. "Rodzina Addamsów" trafiła na wielki ekran i okazała się komercyjnym sukcesem.