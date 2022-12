Taco Hemingway i Young Leosia nawijają razem. Teraz wypuszczą tylko 2020 płyt

Idee wytwórni pokrywają się z tym, co do tej pory mogliśmy usłyszeć na albumach sygnowanych jej labelem. Do tego grona zaliczają się między innymi "Tarcho Terror" Otsochodzi (1. miejsce na OLiS w okresie sprzedaży między 5 a 11 sierpnia 2022), dwukrotna platyna Okiego "Produkt47" (2. miejsce na OLiS w okresie sprzedaży między 10 a 16 stycznia 2022) czy album "OIO" (3. miejsce na OLiS w okresie sprzedaży między 7 a 13 maja 2021).