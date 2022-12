Artur Rojek ostro do byłego wspólnika: "Teraz spotkajmy się w sądzie"

Prawdą jest, co mówi Łukasz — na dzień 30 listopada 2022 r. ma wciąż długi — wobec fundacji Independent nawet 38 tys. zł. Dziś moi prawnicy wysłali do niego wezwanie do rozliczenia zaliczki. Kolejne od nas. Pierwsze od prawników. Ostatni raz prosiliśmy go o rozliczenie mailowo 28 listopada, czyli dwa dni przed jego sławnym postem na Facebooku — przypadek? Do tej pory nie mamy informacji, co stało się z prawie 40 000 zł z 253 000 zł, którymi Łukasz dysponował. W ostatnich dniach Łukasz przygotował nowy kosztorys. Dostaliśmy go przypadkiem mejlem 3 grudnia w korespondencji kierowanej nie do nas, a do jego kancelarii. Jest inny niż wszystkie, które widzieliśmy wcześniej. I wciąż nie jest udokumentowany fakturami czy potwierdzeniami przelewów - wyjaśnia Rojek.