Nie Harry Pottery, nie Marvele, a nasza "Akademia pana Kleksa". Widzowie zachwyceni zwiastunem

Co tam jakieś zagraniczne "Harry Pottery". My mamy coś lepszego. "Akademię pana Kleksa", która podbiła serca polskich czytelników, na długo zanim J.K. Rowling wymyśliła młodego czarodzieja. Jeszcze jej się srebrna broda Dumbledore'a nie przyśniła, a my już mogliśmy zachwycać się Piotrem Fronczewskim w tytułowej roli w adaptacji książki Jana Brzechwy.



Filmowa "Akademia pana Kleksa" jest dzisiaj równie kultowa, co książkowy oryginał, a teraz czekamy na jej nową wersję. Jak już wiadomo, Piotra Fronczewskiego w niej nie zabraknie, ale nie pojawi się on w tytułowej roli. Jako Ambrożego Kleksa zobaczymy bowiem Tomasza Kota. Prócz zmian obsadowych doszło też do rewolucji fabularnej. Zamiast Adasia Niezgódki, główną bohaterką będzie bowiem Ada Niezgódka. Jesteście ciekawi jak to wygląda w praktyce? Na premierę produkcji jeszcze poczekamy, ale w sieci można już obejrzeć jej pierwszy zwiastun.