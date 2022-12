Showrunnerka "Wiedźmina" komentuje odejście Henry'ego Cavilla: "Proszę, oglądajcie 3. sezon"

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Inba o odejście Henry'ego Cavilla z "Wiedźmina" trwa sobie w najlepsze. Informacje na ten temat spadły na fanów serialu platformy Netflix jak grom z jasnego nieba kilka tygodni temu. Od tamtej pory próbują oni zmienić to, co nieuchronne. Stworzyli bowiem petycję, aby aktor pozostał w serialu na kolejne sezony. Do dnia dzisiejszego podpisało ją ponad ćwierć miliona osób i liczba ta ciągle rośnie.



Informacja o odejściu Henry'ego Cavilla spotkała się z tak gniewną reakcją fanów, że twórcy "Wiedźmina" nie mogą przejść obok niej obojętnie. Głos w sprawie podczas niedawnego wywiadu postanowiła więc zabrać showrunnerka serialu platformy Netflix - Lauren Hissrich.