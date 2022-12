To ona pomogła innym uchodźcom dopłynąć do Grecji. Poznajcie Yusrę Mardini z "Pływaczek"

To jest jakieś szaleństwo, jak patrzę na to, co dziś wokół nas się dzieje. Moja siostra i ja byłyśmy zwykłymi dziewczynami, które chodziły do szkoły w Syrii i miały tam zwykłe życie. Ja szczerze mówiąc marzyłam o pływaniu, odkąd skończyłam dziewięć lat. Byłam zawsze bardzo uparta. Będąc już w Niemczech, pływanie pomogło mi się poczuć, jak w domu. Poznałam tam również mnóstwo fantastycznych ludzi, którzy dziś są moimi przyjaciółmi. Jestem dumna z tego, gdzie jestem dzisiaj i wciąż nie mogę uwierzyć w to, że powstał film o naszym życiu

tłumaczyła Yusra Mardini w niedawnym wywiadzie dla serwisu muslimgirl.com