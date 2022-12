Znamy najpopularniejsze świąteczne piosenki. Nie, numerem jeden nie jest Mariah Carey

Na dziewiątym miejscu "Happy Xmas (War Is Over)", świąteczna propozycja od Johna Lennona i jego żony Yoko Ono. Utwór został nagrany pod koniec października 1971 roku jako protest song o wojnie w Wietnamie. Piosenka była częścią kampanii prowadzonej przez artystów, który w jej ramach rozwiesili billboardy w 11 miastach całego świata, na których widniał napis: "WAR IS OVER! (If You Want It) Happy Christmas from John and Yoko" ("WOJNA SKOŃCZONA! (Jeśli tego chcesz) Wesołych Świąt od Johna i Yoko"). Świąteczną piosenkę dołączono do 627 playlist.