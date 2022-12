Wydawcy "Dungeons & Dragons" wycofują pojęcie rasy. Oskarżano ich o rasizm

Przyczyny tego ruchu należy dopatrywać się w aferze sprzed trzech miesięcy. Wówczas Wizards of the Coast przepraszało graczy "Spelljammer: Adventures in Space" za sposób przedstawienia w zasadach gatunku hadozee. Hadozee, wprowadzeni do świata w 1982 roku, mieli zostać opisani w rasistowski sposób w najnowszym podręczniku. Ze zwierząt w istoty humanoidalne przemienił je pewien mag, który postanowił zrobić z nich żołnierzy i sprzedawać za złoto.



Na wydawcę spadła krytyka, bo historia ludu hadozee skojarzyła się z prawdziwą historią mieszkańców Afryki. Odbiorcy zarzucili wydawcy, że w oryginalnym opisie hadozee z 1982 roku nie było mowy o niewolnictwie.



Zdaniem niektórych stereotypy związane z poszczególnymi rasami są podobne do sposobów według których prawdziwe grupy etniczne są oczerniane w rzeczywistym świecie. Inna sprawa, że od premiery piątej edycji tytułu w 2014 roku twórcy i tak ograniczali użycie wspomnianego pojęcia.