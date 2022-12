Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Netflix jest królem streamingu, tak jak lew jest królem dżungli. Chociaż pierwsze półrocze 2022 roku nie było dla platformy łaskawe i straciła część użytkowników, korona jej z głowy nie spadła. A do tego w ostatnich miesiącach wszystko wróciło do normy i serwis mógł pochwalić się znacznym wzrostem liczby subskrybentów.



Netflix utrzymuje pozycję światowego lidera streamingu, bo jak z rękawa rzuca kolejnymi globalnymi hitami (ostatnio "Wednesday"). To jest największa moc platformy - filmy i seriale, o których słyszał (i je widział) praktycznie każdy. Dlatego swoją dominację na rynku streamingowym serwis potwierdzał, zostawiając daleko w tyle konkurencję również na rynkach lokalnych większości krajów, w których jest dostępny.