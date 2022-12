Te seriale są w niebezpieczeństwie. Netflix mógł je skasować i nic nikomu nie powiedzieć

"Black Summer" to spin-off "Z Nation". Rozgrywa się on w czasie apokalipsy zombie. Na ekranie śledzimy losy grupy nieznajomych przedzierających się przez hordy nieumarłych, aby dotrzeć do swoich bliskich. Dostaliśmy dwa sezony serialu. Ostatni z nich pojawił się na platformie Netflix jakieś półtora roku temu. Od tamtej pory nie ma żadnych informacji na temat kontynuacji. Dla fanów produkcji brak wiadomości, to zła wiadomość.



Serial obejrzycie na platformie Netflix.