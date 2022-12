Marka HBO zniknie? Nowa aplikacja ma mieć zupełnie inną nazwę

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



W sierpniu tego roku przedstawiciele Warner Bros. Discovery zdradzili nową strategię na rynku VOD i oficjalnie zapowiedzieli, że oferta HBO Max oraz Discovery+ będzie dostępna w ramach jednej usługi. W Polsce pojawi się ona w 2024 roku, natomiast w USA - już na wiosnę 2023. Plotki, że do tego dojdzie, pojawiały się w przestrzeni publicznej, odkąd tylko zapowiedziano fuzję WarnerMedia i Discovery. Doszło do niej 8 miesięcy temu.



Przedstawiciele spółki zapowiadali, że usługa ma zapewnić użytkownikom najwyższą jakość i połączenie najlepszych dotychczasowych technologii HBO Max i Discovery+.