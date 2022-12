Internauci drwią ze świątecznej sesji Rozenek:"Kicz i pompa"

Najnowsze zdjęcie jej Instagrama zdobi świąteczna sesja zdjęciowa, w której wzięła udział w ukochanym mężem oraz synami. Słodka kampania dla jej z biżuteryjnych marek nie przypadła do gustu internautom. Ci marudzili w komentarzach, że całość jest zbyt sztuczna, a Rozenek ma do sesji nieodpowiednie buty. Mimo że śnieg do sesji jest sztuczny, Rozenek zapozowała w letnich sandałkach. Mogli dać inne buty pani Rozenek bo te nie pasują do tej zimowej scenerii, i sandały, a wokół tyle śniegu, Zima w szpilkach? - drwili ludzie z butów Małgorzaty. Sam klimat zdjęć również nie spodobał się followersom Rozenek. Ale sztuczne to wszystko, Kicz i pompa, Jaka zima, taka rodzina. Sztuczna i plastikowa - pisali.