Co będziemy oglądać w 2023 roku? Zebraliśmy wszystkie premiery Disney+

It's been Agatha all along - no co? Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie śpiewał tej piosenki po obejrzeniu "WandaVision". Pierwszy serial MCU doczeka się spin-offa, w którym będziemy mieć okazję bliżej poznać tytułową czarownicę. Oby tylko twórcy nie zapomnieli, że potrzebuje ona wpadającej w ucho oprawy muzycznej.



Premiera na Disney+: zimą 2023 roku.