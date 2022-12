Główny bohater sagi Star Wars, czyli Luke Skywalker, pojawił się w ostatnim odcinku 2. serii „Mandalorianina”, co w dodatku udało się utrzymać do samego końca w tajemnicy (i oglądaliśmy go potem w „Księdze Boby Fetta”, gdzie zaoferował, że będzie szkolił Grogu). Co prawda efekty nakładania podobizny Marka Hamilla na twarz Maksa Lloyd-Jonesa nie były powalające, ale Lucasfilm… zatrudnił YouTubera, który pokazał, że domowymi metodami umie zrobić to lepiej.