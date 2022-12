Na Disney+ wjechał świetny thriller. 10 odcinków obejrzycie jednym tchem

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Disney+ to nie tylko animacje, Marvel i "Gwiezdne wojny". Na platformie znajdziemy również mnóstwo świetnych filmów i seriali wydawanych pod marką Star. "Pacjent" jest jednym z nich. To thriller psychologiczny, który od początku ogląda się ze skraju fotela. A przecież nic w nim nie ma. Serio! To po prostu opowieść o dwóch, gadających ze sobą facetach.



Uznany psychoterapeuta Alan Strauss zmaga się z traumą po śmierci żony. Pewnego dnia zgłasza się do niego Sam, który - jak się wydaje - cierpi po prostu na daddy issues. Ojciec nie tyle nie chciał go w dzieciństwie przytulać, co prał na kwaśne jabłko za najdrobniejsze przewinienia. Pacjent porwie doktora, chcąc zmusić go do pomocy w wyzbyciu się kompulsywnych nawyków. Tak, zabijania ludzi.