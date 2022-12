Sukces Wojciecha Szczęsnego sprawił, że polski piłkarz jawi się w memach internautów, jako prawdziwy bohater, a nawet Jezus. Po środowym meczu z Argentyną internet zalala fala zabawnych obrazków, pokazujących Wojciech Szczęsnego w jak najbardziej pozytywnym świetle. O sukcesie Szczęsnego rozpisują się również zagraniczne media. Niedawno pochwalny artykuł wyszedł spod klawiatury redaktorów "The Sun". W tekście krok po kroku została opisana droga do sukcesu 32-letniego sportowca. Użyto też sformułowania "polski bohater", co jest jak najbardziej na miejscu w przypadku Szczęsnego. Nie tylko jednak sam Wojtek znalazł się w artykule brytyjskiego serwisu, ale też ukochana piłkarza - Marina Łuczenko-Szczęsna. Jej również poświęcono miejsce w tekście, określając ją mianem "przepiękna". "The Sun" podkreślił, że poza boiskiem polski piłkarz skupia się przede wszystkim na życiu rodzinnym. Poza piłką nożną 32-letni zawodnik skupia się na życiu rodzinnym i jest mężem przepięknej gwiazdy pop Mariny Łuczenko - podkreśla "The Sun".