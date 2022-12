"Psy" by dzisiaj nie przeszły. Reżyser kultowego filmu masakruje poprawność polityczną

Jak pan widzi, powody są w moim przypadku charakterologiczne, a nie historyczne. Te historyczne pojawiłyby się dziś, gdyby tworzeniem postaci Franza zajęli się moi młodsi koledzy. Zmora, to widmo krążące obecnie po świecie, znane pod nazwą "poprawność polityczna", by im na to nie pozwoliła. Franciszek Maurer nie piłby wódki i miał zupełnie inny stosunek do kobiet. Taki bardziej poprawny. Najprawdopodobniej zresztą sam byłby kobietą, działaczką podziemnej opozycji demokratycznej i grałaby go Magdalena Cielecka, a nie jakiś tam Bogusław Linda. Przy okazji, Magdalenę serdecznie pozdrawiam i całuję, choć nie wiem, czy mogę to jeszcze robić bez oskarżeń o napaść

- powiedział wspomnianemu portalowi Pasikowski.